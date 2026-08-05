Аномально большой град обрушился на Усть-Каменогорск

5 августа 2026 года на город Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) обрушилась непогода с сильным ветром, ливнем и крупным градом, сообщает Zakon.kz.

Порывы ветра достигали 28 м/с, часть города с населением примерно 374 тысячи человек была обесточена, попадали деревья, затопило дороги. Временные отключения электроэнергии зафиксированы в поселке Ахмирово, 19-м микрорайоне, районе Аэропорта, районе Шмелев Лог, микрорайоне "Болашақ" и других.

"Было повалено около 15 деревьев, 25 тысяч абонентов по городу остались без электричества. Все оперативные бригады работают над устранением последствий. В максимально короткие сроки электричество будет подано", – рассказали в акимате города.

Жители города в соцсетях делятся кадрами с последствиями урагана, отмечая, что такого размера град видели впервые:

Это вообще что было? Впервые вижу такой град. Надеюсь, у всех машины целы.

Град с куриное яйцо! Прямо сейчас Усть-Каменогорск.

У меня ухо и плечо посинели от града.

Космическая сильный град.

Аномальный град в Усть-Каменогорске.

Электричества нет левый берег. Град был с фасоль.

Обалдеть, град с космос.

"В настоящее время аким города объезжает улицы и лично контролирует ход работ по ликвидации последствий непогоды. Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, расчистке дорог и координации действий коммунальных служб", – отметили в акимате Усть-Каменогорска.

А горожане, между тем, в соцсетях делятся фотографиями с градом: у кого больше.

Синоптики ранее предупреждали, что в Восточно-Казахстанской области, в том числе в Усть-Каменогорске, 5 августа ожидаются гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал.