Названы регионы Казахстана, которые 6 августа накроет сильная жара
Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящий четверг сохранится неустойчивый характер погоды: одновременно ожидаются сильные дожди с градом и аномальная жара до +38°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 6 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Так, согласно прогнозу, днем сильная жара накроет сразу 5 регионов республики:
- до +35+37°С – в Атырауской области и в области Улытау, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге и востоке Актюбинской областей,
- до +38°С – на северо-востоке и юге Мангистауской области.
"Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке, в горных районах юго-востока, ночью на севере, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере страны ночью и утром прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Погода без осадков ожидается на западе и юге Казахстана.
Материал по теме
Жара будет чередоваться с дождями: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 августа
Также ряду регионов грозит пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области и в области Абай, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на севере Северо-Казахстанской, на юге Акмолинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, в центре Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на юге области Жетысу;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской области, на севере, востоке, в центре области Жетысу.
Материал по теме
Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан
О том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни – 5, 6 и 7 августа 2026 года, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript