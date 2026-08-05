#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

Названы регионы Казахстана, которые 6 августа накроет сильная жара

солнце, термометр, небо, облака, погода Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:34 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящий четверг сохранится неустойчивый характер погоды: одновременно ожидаются сильные дожди с градом и аномальная жара до +38°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 6 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу, днем сильная жара накроет сразу 5 регионов республики:

  • до +35+37°С – в Атырауской области и в области Улытау, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге и востоке Актюбинской областей,
  • до +38°С – на северо-востоке и юге Мангистауской области.
"Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке, в горных районах юго-востока, ночью на севере, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере страны ночью и утром прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается на западе и юге Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:34
Жара будет чередоваться с дождями: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 августа

Также ряду регионов грозит пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области и в области Абай, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на севере Северо-Казахстанской, на юге Акмолинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, в центре Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской области, на севере, востоке, в центре области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:34
Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан

О том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни – 5, 6 и 7 августа 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
дожди, капли, погода, прогноз, Казахстан, Казгидромет
17:39, 03 августа 2026
Очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа, а где ждать сильных дождей с градом
Прогноз погоды, ливень, жара, дождь, солнце
11:55, 31 июля 2026
Аномальная жара и ливни с градом обрушатся на Казахстан в начале августа – появился прогноз
Жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:07, 21 июля 2026
Сильная жара спадет до +38°С и обрушатся дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 22 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Брэди
17:10, Сегодня
Брэди уверен в победе Махачева над Гэрри в титульном бою
Аманали Дияр
16:55, Сегодня
Казахстанский борец Дияр Аманали получил машину за победу на чемпионате мира до 17 лет
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
16:41, Сегодня
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
Магомед Анкалаев
16:20, Сегодня
Бывший чемпион UFC Уиттакер хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: