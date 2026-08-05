Названы регионы Казахстана, которые 6 августа накроет сильная жара

Фото: pixabay

В Казахстане в предстоящий четверг сохранится неустойчивый характер погоды: одновременно ожидаются сильные дожди с градом и аномальная жара до +38°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 6 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу, днем сильная жара накроет сразу 5 регионов республики: до +35+37°С – в Атырауской области и в области Улытау, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге и востоке Актюбинской областей,

– в Атырауской области и в области Улытау, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге и востоке Актюбинской областей, до +38°С – на северо-востоке и юге Мангистауской области. "Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке, в горных районах юго-востока, ночью на севере, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере страны ночью и утром прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода без осадков ожидается на западе и юге Казахстана. Материал по теме Жара будет чередоваться с дождями: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 августа Также ряду регионов грозит пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области и в области Абай, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на севере Северо-Казахстанской, на юге Акмолинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, в центре Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на юге области Жетысу;

– в Западно-Казахстанской области и в области Абай, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на севере Северо-Казахстанской, на юге Акмолинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской, на западе, в центре Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на юге области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской областей, на юге, востоке Карагандинской области и области Улытау, на северо-востоке области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской области, на севере, востоке, в центре области Жетысу. Материал по теме Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан О том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни – 5, 6 и 7 августа 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью