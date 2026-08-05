Полиция вычислила дрифтера по соцсетям в Туркестане

В Туркестане полицейские привлекли к ответственности 19-летнего водителя BMW, устроившего дрифт на одной из городских улиц, сообщает Zakon.kz.

Нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей. После проверки сотрудники полиции установили личность водителя и приняли в отношении него меры. Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку.

В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не совершать опасных маневров, которые могут угрожать безопасности других участников движения.

Ранее полиция предупредила водителей Казахстана из-за госномеров.