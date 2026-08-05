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Общество

Полиция предупредила водителей Казахстана из-за госномеров

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:22 Фото: Zakon.kz
Случай в Таразе дал ответ на вопрос, который может возникнуть у автолюбителей: можно ли как-то апгрейдить госномер на машине, например, сделать цифры более объемными, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 5 августа 2026 года рассказали о водителе, который погнался за стилем и в итоге нарушил закон.

"Во время патрулирования сотрудниками полиции был остановлен автомобиль марки Lada, на государственном регистрационном номерном знаке которого были выявлены самовольные изменения. Как выяснилось, молодые люди наклеили на государственный регистрационный номер специальные наклейки, чтобы сделать символы визуально "жирнее" и изменить его внешний вид", – сообщили в ДП.

В отношении водителя составили протокол за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Полиция напомнила, что государственный регистрационный номер должен соответствовать установленному образцу. Любые самовольные изменения его внешнего вида являются нарушением законодательства и влекут установленную законом ответственность.

9 июля 2026 года Министерство внутренних дел изменило формы и образцы некоторых государственных регистрационных номерных знаков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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