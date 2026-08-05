#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.85
542.16
5.78
Происшествия

Шумная езда по ночной Астане закончилась арестом для двух водителей BMW

Шумная езда по ночной Астане закончилась арестом для двух водителей BMW, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 19:29 Фото: polisia.kz
В Астане двоих 20-летних водителей BMW арестовали на 10 суток за ночную шумную езду и нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, молодые люди ездили по улицам столицы, нарушая правила маневрирования. Один из автомобилей оказался незаконно переоборудован – водитель изменил конструкцию выхлопной системы, из-за чего машина издавала громкий шум и мешала жителям.

Нарушителей остановили сотрудники полиции. В отношении обоих составили административные протоколы за нарушение правил маневрирования и незаконное переоборудование автомобиля. Машины отправили на коммунальную стоянку.

Кроме того, суд признал молодых людей виновными в мелком хулиганстве и назначил каждому административный арест сроком на 10 суток.

В полиции напомнили, что незаконное переоборудование автомобилей запрещено, а подобные нарушения будут пресекаться.

Ранее сообщалось, что полиция вычислила дрифтера по соцсетям в Туркестане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
руль бмв
10:50, 03 июня 2026
В Алматы водителя BMW с примечательными номерами наказали за громкий тюнинг
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
17:32, 16 июля 2026
Три месяца нарушений и 87 протоколов: в Астане водителя BMW лишили свободы
Ночные автобусные маршруты запустят в Астане
09:56, 04 июня 2024
В Астане запустят ночные автобусные маршруты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:36, Сегодня
"Готова двигаться вперёд": Соболенко - после победы во втором круге турнира в Торонто
Фото: ФИФА
20:02, Сегодня
Экс-глава ФИФА Блаттер предложил революционное решение по смене Инфантино
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
19:32, Сегодня
Дастану Сатпаеву выставили оценку за матч "Челси" против "Ювентуса"
Фото: instagram/Uzbekistan Football Association
19:03, Сегодня
Фабио Каннаваро сделал громкое заявление о "крысе" в сборной Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: