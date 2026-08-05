Шумная езда по ночной Астане закончилась арестом для двух водителей BMW
Как рассказали в полиции, молодые люди ездили по улицам столицы, нарушая правила маневрирования. Один из автомобилей оказался незаконно переоборудован – водитель изменил конструкцию выхлопной системы, из-за чего машина издавала громкий шум и мешала жителям.
Нарушителей остановили сотрудники полиции. В отношении обоих составили административные протоколы за нарушение правил маневрирования и незаконное переоборудование автомобиля. Машины отправили на коммунальную стоянку.
Кроме того, суд признал молодых людей виновными в мелком хулиганстве и назначил каждому административный арест сроком на 10 суток.
В полиции напомнили, что незаконное переоборудование автомобилей запрещено, а подобные нарушения будут пресекаться.
Ранее сообщалось, что полиция вычислила дрифтера по соцсетям в Туркестане.