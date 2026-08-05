Шумная езда по ночной Астане закончилась арестом для двух водителей BMW

В Астане двоих 20-летних водителей BMW арестовали на 10 суток за ночную шумную езду и нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, молодые люди ездили по улицам столицы, нарушая правила маневрирования. Один из автомобилей оказался незаконно переоборудован – водитель изменил конструкцию выхлопной системы, из-за чего машина издавала громкий шум и мешала жителям.

Нарушителей остановили сотрудники полиции. В отношении обоих составили административные протоколы за нарушение правил маневрирования и незаконное переоборудование автомобиля. Машины отправили на коммунальную стоянку.

Кроме того, суд признал молодых людей виновными в мелком хулиганстве и назначил каждому административный арест сроком на 10 суток.

В полиции напомнили, что незаконное переоборудование автомобилей запрещено, а подобные нарушения будут пресекаться.

Ранее сообщалось, что полиция вычислила дрифтера по соцсетям в Туркестане.