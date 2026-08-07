Уснувший таксист заехал под фуру перед торговым центром в Алматы
Автомобиль-такси Hyundai Sonata двигался по пр. Саина в северном направлении. Со слов водителя, он уснул на доли секунды и уже проснулся от жесткого удара.
Напротив торгового центра автомобиль понесло в сторону обочины, где вдоль дороги был припаркована фура MAN.
Будучи в состоянии сна, водитель на полном ходу залетел под грузовик.
Затем, отскочив через все полосы движения, Hyundai Sonata врезается в отбойник. Основной удар пришелся на пассажирку, которая сидела спереди.
Зажатую в автомобиле женщину извлекали спасатели Службы спасения города Алматы. Она получила тяжелейшие травмы. Ее и водителя сразу же госпитализировали.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Днями ранее в Астане двоих 20-летних водителей BMW арестовали на 10 суток за ночную шумную езду и нарушение правил дорожного движения.