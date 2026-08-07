#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Происшествия

Уснувший таксист заехал под фуру перед торговым центром в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03 Фото: Zakon.kz
Рано утром 7 августа напротив торгового центра Domillion уснувший за рулем такси водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль-такси Hyundai Sonata двигался по пр. Саина в северном направлении. Со слов водителя, он уснул на доли секунды и уже проснулся от жесткого удара.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03

Фото: Zakon.kz

Напротив торгового центра автомобиль понесло в сторону обочины, где вдоль дороги был припаркована фура MAN.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03

Фото: Zakon.kz

Будучи в состоянии сна, водитель на полном ходу залетел под грузовик.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03

Фото: Zakon.kz

Затем, отскочив через все полосы движения, Hyundai Sonata врезается в отбойник. Основной удар пришелся на пассажирку, которая сидела спереди.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03

Фото: Zakon.kz

Зажатую в автомобиле женщину извлекали спасатели Службы спасения города Алматы. Она получила тяжелейшие травмы. Ее и водителя сразу же госпитализировали.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:03

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Днями ранее в Астане двоих 20-летних водителей BMW арестовали на 10 суток за ночную шумную езду и нарушение правил дорожного движения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алматы, дома, полиция, скорая, газовая труба, ДТП
16:44, Сегодня
"Как это произошло – тайна": 120 домов в Алматы остались без газа после странного ДТП
ДТП
00:43, 19 января 2026
Land Cruiser потерял управление и устроил массовое ДТП около торгового центра в Алматы
Полицейская машина, полиция
16:56, 20 октября 2024
Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП в центре Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: