Уснувший таксист заехал под фуру перед торговым центром в Алматы

Рано утром 7 августа напротив торгового центра Domillion уснувший за рулем такси водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль-такси Hyundai Sonata двигался по пр. Саина в северном направлении. Со слов водителя, он уснул на доли секунды и уже проснулся от жесткого удара.

Напротив торгового центра автомобиль понесло в сторону обочины, где вдоль дороги был припаркована фура MAN.

Будучи в состоянии сна, водитель на полном ходу залетел под грузовик.

Затем, отскочив через все полосы движения, Hyundai Sonata врезается в отбойник. Основной удар пришелся на пассажирку, которая сидела спереди.

Зажатую в автомобиле женщину извлекали спасатели Службы спасения города Алматы. Она получила тяжелейшие травмы. Ее и водителя сразу же госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Днями ранее в Астане двоих 20-летних водителей BMW арестовали на 10 суток за ночную шумную езду и нарушение правил дорожного движения.