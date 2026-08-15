Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
15 августа 2026 года в 4 километрах от села Кулан Жамбылской области произошло загорание на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в МЧС, пожар полностью потушен.
"Тушение осложнялось переменным порывистым ветром и сильным задымлением. Для ликвидации загорания были привлечены порядка 70 человек и 26 единиц техники МЧС МИО, добровольцы "Ауыл құтқарушылары", специалисты лесного хозяйства, сотрудники предприятия газопроводной отрасли и медицинские работники ТМСП МЧС".
Для предотвращения повторного возгорания мусорную массу послойно вскрывали, проливали водой и засыпали грунтом. В общей сложности на объект завезли 950 кубических метров инертного материала.
"Проведение работ позволило полностью ликвидировать загорание и исключить дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет", – заключили в МЧС.
15 августа в Жамбылской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
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