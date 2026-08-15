Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в Жамбылской области

Фото: Zakon.kz

15 августа 2026 года в 4 километрах от села Кулан Жамбылской области произошло загорание на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в МЧС, пожар полностью потушен. "Тушение осложнялось переменным порывистым ветром и сильным задымлением. Для ликвидации загорания были привлечены порядка 70 человек и 26 единиц техники МЧС МИО, добровольцы "Ауыл құтқарушылары", специалисты лесного хозяйства, сотрудники предприятия газопроводной отрасли и медицинские работники ТМСП МЧС". Для предотвращения повторного возгорания мусорную массу послойно вскрывали, проливали водой и засыпали грунтом. В общей сложности на объект завезли 950 кубических метров инертного материала. "Проведение работ позволило полностью ликвидировать загорание и исключить дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет", – заключили в МЧС. 15 августа в Жамбылской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Поделитесь новостью