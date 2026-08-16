Пьяная казахстанка сорвалась и расцарапала лицо полицейскому

В Степногорске ночная жалоба на громкую музыку закончилась уголовным расследованием: нетрезвая 40-летняя горожанка не просто отказалась выключить звук, но и напала на полицейского, расцарапав ему лицо и шею, сообщает Zakon.kz.

Официальный комментарий по поводу инцидента предоставили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, все произошло в ночь на 15 августа 2026 года.

Около 00:30 в дежурную часть Управления полиции Степногорска поступила жалоба от жителей многоэтажки – соседи просили принять меры из-за громкой музыки.

Прибывший патруль подтвердил факт нарушения. Дверь стражам порядка открыла пьяная 40-летняя хозяйка квартиры, однако мирно урегулировать конфликт не удалось.

"На законные требования сотрудников полиции прекратить нарушение тишины и проследовать для медицинского освидетельствования она, отреагировала агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказалась выполнять требования полицейских. В ходе возникшего конфликта женщина стала толкать одного из сотрудников полиции, а затем, выбежав в подъезд, набросилась на него и нанесла ему царапины в области лица и шеи", – рассказали 16 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Весь инцидент попал на видеозапись, которую вел второй участник патруля.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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