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Происшествия

Пьяная казахстанка сорвалась и расцарапала лицо полицейскому

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 18:20 Фото: Zakon.kz
В Степногорске ночная жалоба на громкую музыку закончилась уголовным расследованием: нетрезвая 40-летняя горожанка не просто отказалась выключить звук, но и напала на полицейского, расцарапав ему лицо и шею, сообщает Zakon.kz.

Официальный комментарий по поводу инцидента предоставили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, все произошло в ночь на 15 августа 2026 года.

Около 00:30 в дежурную часть Управления полиции Степногорска поступила жалоба от жителей многоэтажки – соседи просили принять меры из-за громкой музыки.

Прибывший патруль подтвердил факт нарушения. Дверь стражам порядка открыла пьяная 40-летняя хозяйка квартиры, однако мирно урегулировать конфликт не удалось.

"На законные требования сотрудников полиции прекратить нарушение тишины и проследовать для медицинского освидетельствования она, отреагировала агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказалась выполнять требования полицейских. В ходе возникшего конфликта женщина стала толкать одного из сотрудников полиции, а затем, выбежав в подъезд, набросилась на него и нанесла ему царапины в области лица и шеи", – рассказали 16 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Весь инцидент попал на видеозапись, которую вел второй участник патруля.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что агрессивный акмолинец до смерти напугал супружескую пару и потребовал лошадь.

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Канат Болысбек
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