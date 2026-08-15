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Происшествия

Агрессивный акмолинец до смерти напугал супружескую пару и потребовал лошадь

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 00:56 Фото: magnific
В Акмолинской области бытовая просьба указать дорогу едва не закончилась трагедией. В Целиноградском районе полицейские расследуют уголовное дело по факту угроз физической расправой и вымогательства, сообщает Zakon.kz.

Инцидент 15 августа 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, на окраине села Кызылсуат супружеская пара находилась неподалеку от населенного пункта, когда к ним на автомобиле подъехал незнакомец и спросил, как проехать к озеру Майбалык.

Местные жители объяснили ему маршрут, однако через некоторое время водитель вернулся, заявив, что ему указали неверный путь. Между мужчинами возник конфликт.

"В ходе ссоры, по словам заявительницы, мужчина выражался нецензурной бранью, а затем стал угрожать супругам физической расправой. Кроме того, он потребовал передать ему деньги либо лошадь, сопровождая требования угрозами убийством", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ДП.

В разгар ссоры агрессор попытался приблизиться к женщине, но муж вовремя вмешался и оттеснил нападавшего. Развязка наступила неожиданно: на дороге показался грузовик. Увидев приближающийся большегруз, дебошир спешно сел в свою машину и скрылся.

После заявления потерпевших стражи порядка оперативно начали досудебное производство.

"В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого участника конфликта. В настоящее время его причастность к произошедшему проверяется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области полицейские расследуют крупное мошенничество. Бывшая соцработница втерлась в доверие к пенсионерам и навесила на них и их близких кредиты почти на 16 млн тенге.

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Канат Болысбек
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