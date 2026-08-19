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Происшествия

Мат в эфире и неприличная песня: двух блогеров наказали в Казахстане

Мат в эфире и неприличная песня: двух блогеров наказали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:37 Фото: magnific.com
Сразу двоих блогеров наказали за нецензурную брань в соцсетях. Житель Кызылординской области прямо после прямого эфира отправился принудительно подметать улицы. А гостья столицы, исполнявшая на камеру неприличные песни, получила штраф, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 36-летний житель Кызылординской области в прямом эфире эмоционально дискутировал с подписчиками и не стеснялся в выражениях. Оказалось, мужчина бравировал крепким словцом подшофе. В суде его пламенную речь оценили по всем статьям и наказали 60 часами общественных работ. Теперь блогер подметает улицы.

Кроме того, накануне полицейские оценили и перформанс 25-летней иностранки, приехавшей полюбоваться Астаной. Гостья столицы прямо у Триумфальной арки исполняла и снимала скандальное видео. Известные фразы в песнях девушка заменяла на непечатные выражения. Суд счел контент нарушающим принципы общественной морали и наказал исполнительницу штрафом в 86 500 тенге.

"Нецензурная брань в общественных местах, а равно использование нецензурной брани в прямом эфире, при различных публикациях, выступлениях в интернете квалифицируется как мелкое хулиганство, за что виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП, либо общественных работ от 20 до 60 часов, либо административный арест от пяти до 15 суток". Замначальника УП г. Петропавловска Айдын Ахмагамбетов

Ранее сообщалось, что казахстанская блогерша попала в полицию из-за видео в Instagram.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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