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Происшествия

В Алматы мужчину обвинили в надругательстве над собственной тещей

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:32 Фото: freepik
В Алматы расследуют уголовное дело по факту насилия над 65-летней женщиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из обращения правозащитницы к прокурору Алматы.

"17 августа мужчина, который является родным зятем пострадавшей, пришел днем под предлогом попить чай с тещей (1961 г.р.), но, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил насильственные действия сексуального характера. В этот же день подали заявление в полицию, но в полиции Алматы не дали нормальное постановление для прохождения экспертизы. В морге, куда направили пожилую женщину для прохождения судебно-медицинской экспертизы, отклонили постановление, сообщив, что его неправильно выписали. Прошло три дня, женщина до сих пор не прошла экспертизу. Мы требуем срочно вмешаться прокурора города Алматы!" – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города прокомментировали, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его действиям будет дана принципиальная и объективная правовая оценка. В случае установления вины он понесет наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В Жамбылской области мужчина изнасиловал восьмилетнюю родственницу. Его посадили на всю жизнь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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