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Общество

19-летняя трагедия в горах Алматы: дочь рассказала о дне, когда пропал ее отец

Рюкзак, горы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 11:00 Фото: Facebook/Анастасия Ахметова
Стали известны подробности обстоятельств удивительной истории, одновременно радостной и печальной для семьи человека, останки которого нашли в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Нелля Михеева в интервью изданию "Пятый регион" рассказала, что ее сестра ездила на опознание. Подтвердилось, что останки тела принадлежат их отцу.

"Я испытываю радость от того, что спустя столько лет эта история находит свое логическое завершение. Более того, приходится это переживать заново, эти эмоции и весь этот путь проходить. Это очень непросто. Я рада, что мы наконец-то его нашли и сможем придать его земле".Нелля Михеева

Женщина отметила, что 19 лет назад вместе с отцом планировала пойти в экспедицию по ледникам, но в последний момент все изменилось, и туда отправился ее отец один.

"В 2007 году мы с папой планировали очень большой, интересный маршрут по ледникам, готовились к нему в течение года. Я не смогла пойти с ним в тот момент. Он сказал, что сходит на разведку один. Мне тогда было 24 года, а младшей сестре – 17 лет".Нелля Михеева

По ее словам, отец всегда уходил на определенное время в горы и обязательно возвращался в срок.

"Не было такого, чтобы он задерживался. В этот раз он ушел в начале августа, должен был вернуться в течение недели, но не пришел ни в указанный срок, ни через день, ни через два. Тогда мы поняли, что произошло что-то страшное, забили тревогу. У нас был маршрут его движения. Мы облетели весь маршрут. Спускались везде, где видели людей, но никто ничего не знал".Нелля Михеева

18 августа 2026 года стало известно, что туристы из Беларуси в горах Алматы нашли останки человека. 19 августа спасатели спустили тело с ледника Северцева.

20 августа казахстанка заявила, что останки человека, которые нашли иностранные туристы в горах Алматы на леднике Северцева, принадлежат ее отцу, пропавшему в 2007 году.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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