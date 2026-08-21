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Происшествия

От слов к драке за несколько секунд: в Алматы задержан 41-летний водитель Mercedes

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 12:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы словесный конфликт между двумя водителями перерос в драку. Соответствующие кадры распространили в социальных сетях. Их увидели сотрудники департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По факту хулиганства Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"В ходе досудебного расследования установлено, что между водителями автомобилей Kia Rio и Mercedes произошел словесный конфликт, в ходе которого 41-летний водитель Mercedes нанес 30-летнему оппоненту несколько ударов. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", – рассказали в пресс-службе ведомства сегодня, 21 августа 2026 года.

В настоящее время, как сообщается, проводится досудебное расследование. Действиям подозреваемого будет дана принципиальная правовая оценка, по результатам которой он понесет ответственность в соответствии с законодательством РК.

"Полиция призывает участников дорожного движения сохранять спокойствие и не допускать агрессии за рулем. Любой конфликт можно решить словами, не доводя ситуацию до драки и уголовной ответственности".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее мы писали о драке в автобусе, которая чуть не переросла в поножовщину на глазах у алматинцев. Видео появилось в соцсетях. На него отреагировала полиция.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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