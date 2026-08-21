С 20:00 21 августа ограничат движение на важной улице, ведущей в аэропорт Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Алматы в связи с ремонтом на время ограничат движение на участке ул. Майлина, которая является важной магистралью, соединяющей центральные и северные районы с аэропортом южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly: "В связи с проведением ремонтных работ участка ул. Майлина вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 21 августа до 8:00 24 августа движение будет ограничено на участке от дома №9 до ул. Тбилисской". Уточняется, что работы будут проводиться по западной стороне улицы, на противоположной стороне будет организовано реверсивное движение. Фото: Telegram/AlmatyJoly Участников дорожного движения попросили строго соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут. Материал по теме На каких улицах Алматы идет ремонт и действуют ограничения для авто – список С ночи 19 августа 2026 года в Алматы реверсивное движение введено на участке ул. Жандосова от границы города до ул. Даулеткерея. Причина – средний ремонт.

Поделитесь новостью