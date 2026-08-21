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Общество

С 20:00 21 августа ограничат движение на важной улице, ведущей в аэропорт Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 13:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в связи с ремонтом на время ограничат движение на участке ул. Майлина, которая является важной магистралью, соединяющей центральные и северные районы с аэропортом южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly:

"В связи с проведением ремонтных работ участка ул. Майлина вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 21 августа до 8:00 24 августа движение будет ограничено на участке от дома №9 до ул. Тбилисской".

Уточняется, что работы будут проводиться по западной стороне улицы, на противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 13:13

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Участников дорожного движения попросили строго соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 13:13
На каких улицах Алматы идет ремонт и действуют ограничения для авто – список

С ночи 19 августа 2026 года в Алматы реверсивное движение введено на участке ул. Жандосова от границы города до ул. Даулеткерея. Причина – средний ремонт.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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