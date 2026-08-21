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Происшествия

Драка в автобусе чуть не переросла в поножовщину на глазах у алматинцев

Автобус , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы несколько мужчин устроили разборки прямо в автобусе на глазах у пассажиров. Сначала они подрались, а после у одного из хулиганов в руках появился нож, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором 20 августа пассажиры автобуса №33 стали свидетелями мужских разборок. На кадрах видно, что молодой человек грубо просил выйти пассажира на улицу поговорить. Тот сопротивлялся и ударил его по лицу. Здесь развязалась драка. Некоторые удары даже достались пожилой пассажирке, которая сидела недалеко. В этот момент еще один парень вытащил нож и стал махать им в сторону того же пассажира. Присутствовавшие закричали от страха, возникла паника.

После этого двое хулиганов вышли из автобуса. Автор видео стал просить сесть пассажира на место, а водителя ехать. За кадром слышны женские голоса, просящие закрыть двери. Но агрессоры снова появлялись. От испуга ребенок заплакал.

Водителю пришлось вмешаться в ситуацию. Пассажир заявил ему, что якобы они хотели отобрать у него мобильник. Водитель в итоге сель за руль, закрыл двери и тронулся с места.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания".ДП Алматы

В полиции отметили, что действиям участников драки будет дана принципиальная правовая оценка. Подобное агрессивное и общественно опасное поведение недопустимо. Виновные понесут наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Между тем в Астане вынесли приговор по делу о смертельной драке в одном из увеселительных заведений столицы. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, чей конфликт с посетителями заведения закончился трагедией.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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