Трагедия в Житикаре: подросток погиб, защищая мать от отца

Житель Житикары Евгений Канылин предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство женщины и убийстве несовершеннолетнего. Жертвой стал 15-летний подросток, который попытался защитить маму, сообщает Zakon.kz.

"Алау", ссылаясь на материалы уголовного дела, пишет, что трагедия произошла ночью 25 апреля в квартире семьи. До конфликта супруги и пришедший к ним родственник употребляли спиртные напитки. После ухода гостя между мужем и женой произошла ссора.

Как заявила сторона обвинения, подсудимый взял кухонный нож и ударил супругу в живот. Услышав крик матери, в комнату забежал ее 15-летний сын и попытался остановить мужчину.

"Канылин, понимая, что перед ним находится несовершеннолетний, нанес ему четыре удара лезвием ножа. От полученных ранений подросток скончался на месте. После этого мужчина продолжил нападение на супругу уже в спальне. Остановить и обезоружить его смог родственник женщины, вернувшийся в квартиру на крики сестры", – заявила государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый психическими заболеваниями не страдает. В момент произошедшего он мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Государственный обвинитель попросила суд признать Евгения Канылина виновным и назначить ему 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Потерпевшая и представитель родственников погибшего подростка настаивают на пожизненном лишении свободы. Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

"Я причинил очень сильную боль своим родным и близким. Я не хотел, чтобы все так получилось. Простите меня", – сказал Евгений Канылин.

Приговор по уголовному делу планируют огласить в ближайшие дни.

Ранее в Западно-Казахстанской области осудили женщину, которая вонзила нож в сердце сожителя. Мужчина скончался на месте.