#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Общество

Женщина убила сожителя в Западно-Казахстанской области

Нож, руки , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 18:25 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области осудили женщину, которая вонзила нож в сердце сожителя. Мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО с участием присяжных заседателей рассмотрел дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась жительница села Тонкерис Теректинского района.

"3 января 2026 года около 18:00 женщина находилась на кухне дома и готовила ужин. В этот момент домой пьяным зашел ее сожитель. Между ними вспыхнул конфликт: мужчина схватил сожительницу за шею и стал душить. Затем отпустил ее, прошел в гостиную, лег на диван и продолжил оскорблять ее. В ответ она взяла с кухонного стола нож, зашла в комнату и ударила лежавшего на диване сожителя в грудь слева. От удара мужчина скончался на месте, после чего подсудимая убежала из дома", – пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить обвиняемой 11 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона настаивала на более строгом наказании. Сама подсудимая вину не признала и заявила, что убийства не совершала.

Коллегия присяжных и суд сочли ее вину доказанной материалами дела и видеозаписями. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Приговор вступил в законную силу.

Недавно стало известно, что в области Абай жестоко убили 20-летнюю девушку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Часть автодорог закрыли из-за непогоды в Западно-Казахстанской области
23:17, 18 января 2024
Часть автодорог закрыли из-за непогоды в Западно-Казахстанской области
ЗКО, паводки, режим ЧС
10:44, 02 апреля 2024
Режим ЧС объявили в Западно-Казахстанской области
Спасатель, нападение, подозреваемый, ЗКО
13:21, 01 апреля 2024
Спасателя ударили ножом: мужчину задержали в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рамазан Оразов на предматчевой пресс-конференции
18:35, Сегодня
Лидер сборной Казахстана Оразов близок к возвращению на поле после травмы
Елена Рыбакина после победного матча
18:11, Сегодня
Известный российский тренер Янчук дал Рыбакиной совет отказаться от участия в US Open
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Сегодня
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Сегодня
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: