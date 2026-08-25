Женщина убила сожителя в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области осудили женщину, которая вонзила нож в сердце сожителя. Мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО с участием присяжных заседателей рассмотрел дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась жительница села Тонкерис Теректинского района.

"3 января 2026 года около 18:00 женщина находилась на кухне дома и готовила ужин. В этот момент домой пьяным зашел ее сожитель. Между ними вспыхнул конфликт: мужчина схватил сожительницу за шею и стал душить. Затем отпустил ее, прошел в гостиную, лег на диван и продолжил оскорблять ее. В ответ она взяла с кухонного стола нож, зашла в комнату и ударила лежавшего на диване сожителя в грудь слева. От удара мужчина скончался на месте, после чего подсудимая убежала из дома", – пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить обвиняемой 11 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона настаивала на более строгом наказании. Сама подсудимая вину не признала и заявила, что убийства не совершала.

Коллегия присяжных и суд сочли ее вину доказанной материалами дела и видеозаписями. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Приговор вступил в законную силу.

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