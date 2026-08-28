Самолет FlyArystan загорелся в аэропорту Алматы: пострадал человек

Сегодня, 28 августа 2026 года, в социальных сетях и мессенджерах распространили видео с возгоранием самолета лоукостера FlyArystan в Международном аэропорту Алматы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana, сообщает Zakon.kz.

Так, кадрами с воспламенившимся воздушным судном в своем Telegram-канале поделился журналист Михаил Козачков.

"Группа Air Astana подтверждает, что 28 августа в Международном аэропорту Алматы в ходе плановых технических работ на воздушном судне FlyArystan произошел производственный инцидент. Во время проведения работ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами аэропорта. Сотрудник Группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен из больницы". Заявление Группы Air Astana

Уточняется, что на момент события пассажиров и членов экипажа на борту воздушного судна не было.

"Воздушное судно временно выведено из эксплуатации. В настоящее время проводится оценка степени повреждений и необходимые ремонтные работы. Группа Air Astana совместно с Международным аэропортом Алматы устанавливает обстоятельства произошедшего производственного инцидента", – заключили в пресс-службе Air Astana.

18 августа 2026 года казахстанская авиакомпания Air Astana и ее "дочка" FlyArystan объявили о продлении отмены рейсов в Дубай.