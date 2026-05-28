#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Происшествия

Жесткое ДТП на встречке в Алматы: легковушка перевернула "Газель"

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03 Фото: Zakon.kz
На Кульджинском тракте в Алматы днем 28 мая 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Газели и Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась напротив торгового центра "Апорт", не доезжая улица Бухтарминской.

По предварительной информации, Hyundai Accent двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении, в сторону города, а Газель – на север, в сторону области.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Hyundai, он проехал пост, где есть камера дорожного наблюдения, и ему показалось, что он превысил скорость. Водитель решил посмотреть на спидометр. Затем, с его слов, когда он поднял голову обратно, получил удар от подушки безопасности. После этого уже ничего не помнит.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

Оказалось, что Hyundai выехал на полосу встречного движения, по касательной столкнулся с Газелью, и залетел под нее. У грузовика вырвало задний мост и от мощного удара он опрокинулся на бок.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

От удара у Газели также оторвало газовый баллон, который отлетел в сторону.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

Пассажиров госпитализировали, водителя медики осмотрели на месте. Несмотря на то, что весь удар пришелся на его сторону, серьезных травм он не получил и от госпитализации отказался.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

Водитель Газели не пострадал. Он поделился, что не доехал до дома считанные метры. Машину поставили на колеса с помощью проезжавшего мимо трактора.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:03

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП по Кульджинскому тракту образовались огромные пробки в обоих направлениях.

Вечером 15 мая в Алматы на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
ДТП в Алматы
12:22, 24 февраля 2026
В Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком
машина после ДТП с автобусом в Алматы
17:21, 20 июня 2025
Второе за день ДТП с автобусом в Алматы: легковушку отбросило в рекламный щит
машина загорелась после ДТП
11:06, 24 апреля 2026
Маневры, жесткое столкновение, пожар: страшное ДТП под Алматы попало на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илия Топурия
17:32, Сегодня
Илия Топурия назвал Конора Макгрегора одним из величайших бойцов в истории UFC
Окжетпес - Актобе 12 тур
16:59, Сегодня
Главный сюрприз КПЛ-2026 "Окжетпес" и звёздный "Актобе" устроили битву в 12-ом туре
Куанышбек Жангажол
16:56, Сегодня
Казахстанский борец Куанышбек Жанажол в третий раз подряд выиграл чемпионат Азии
Жанибек Алимханулы
16:50, Сегодня
Жанибек Алимханулы возобновил тренировки во время дисквалификации за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: