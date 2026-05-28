Жесткое ДТП на встречке в Алматы: легковушка перевернула "Газель"

На Кульджинском тракте в Алматы днем 28 мая 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Газели и Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась напротив торгового центра "Апорт", не доезжая улица Бухтарминской.

По предварительной информации, Hyundai Accent двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении, в сторону города, а Газель – на север, в сторону области.

Как рассказал водитель Hyundai, он проехал пост, где есть камера дорожного наблюдения, и ему показалось, что он превысил скорость. Водитель решил посмотреть на спидометр. Затем, с его слов, когда он поднял голову обратно, получил удар от подушки безопасности. После этого уже ничего не помнит.

Оказалось, что Hyundai выехал на полосу встречного движения, по касательной столкнулся с Газелью, и залетел под нее. У грузовика вырвало задний мост и от мощного удара он опрокинулся на бок.

От удара у Газели также оторвало газовый баллон, который отлетел в сторону.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров.

Пассажиров госпитализировали, водителя медики осмотрели на месте. Несмотря на то, что весь удар пришелся на его сторону, серьезных травм он не получил и от госпитализации отказался.

Водитель Газели не пострадал. Он поделился, что не доехал до дома считанные метры. Машину поставили на колеса с помощью проезжавшего мимо трактора.

Из-за ДТП по Кульджинскому тракту образовались огромные пробки в обоих направлениях.

Вечером 15 мая в Алматы на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas.