Казахстанский футболист скончался во время матча
Фото: pexels
В Акмолинской области полицейские выясняют обстоятельства смерти 58-летнего жителя Астаны. Мужчина скончался во время региональных соревнований по футболу, проходивших в Атбасаре, сообщает Zakon.kz.
Информация о трагическом инциденте появилась в Сети 3 сентября 2026 года. По данным источника, мужчине стало плохо во время командной встречи.
"Сообщается, что все произошло во время командной встречи. Медики оказали ему помощь, но спасти его не удалось", – говорится в сообщении.
В правоохранительных органах подтвердили факт гибели участника турнира и озвучили предварительную версию произошедшего.
"Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрирован в Отделе полиции Атбасарского района. Предварительно установлено, что причиной стали проблемы с сердцем", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что спасатель погиб в пожарной части на востоке Казахстана.
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