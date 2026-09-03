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Происшествия

Казахстанский футболист скончался во время матча

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 18:27 Фото: pexels
В Акмолинской области полицейские выясняют обстоятельства смерти 58-летнего жителя Астаны. Мужчина скончался во время региональных соревнований по футболу, проходивших в Атбасаре, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагическом инциденте появилась в Сети 3 сентября 2026 года. По данным источника, мужчине стало плохо во время командной встречи.

"Сообщается, что все произошло во время командной встречи. Медики оказали ему помощь, но спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердили факт гибели участника турнира и озвучили предварительную версию произошедшего.

"Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрирован в Отделе полиции Атбасарского района. Предварительно установлено, что причиной стали проблемы с сердцем", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что спасатель погиб в пожарной части на востоке Казахстана.

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Канат Болысбек
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