Казахстанский футболист скончался во время матча

В Акмолинской области полицейские выясняют обстоятельства смерти 58-летнего жителя Астаны. Мужчина скончался во время региональных соревнований по футболу, проходивших в Атбасаре, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагическом инциденте появилась в Сети 3 сентября 2026 года. По данным источника, мужчине стало плохо во время командной встречи.

"Сообщается, что все произошло во время командной встречи. Медики оказали ему помощь, но спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердили факт гибели участника турнира и озвучили предварительную версию произошедшего.

"Факт смерти мужчины 1968 года рождения зарегистрирован в Отделе полиции Атбасарского района. Предварительно установлено, что причиной стали проблемы с сердцем", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в ДП Акмолинской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что спасатель погиб в пожарной части на востоке Казахстана.