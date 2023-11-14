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От ножевых ранений скончался 22-летний житель Костаная

От ножевых ранений скончался 22-летний житель Костаная Фото: pixabay
По подозрению в убийстве 22-летнего мужчины полицейские Костанайской области задержали 18-летнего жителя региона, сообщает Zakon.kz.

Ссора между двумя молодыми мужчинами произошла ранним утром 8 ноября. Около 5:30 возле одного из увеселительных заведений по улице Дощанова города Костанай 18-летний подозреваемый ударил ножом оппонента, пишут Новости Костаная.

"Из-за полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба департамента полиции Костанайской области

Расследование полицейские ведут по части 1 статьи 99 "Убийство" УК РК. В рамках расследования назначены экспертизы. Подробности дела в интересах следствия не разглашают.

Ранее в Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины около ресто-бара. В полиции установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался.

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