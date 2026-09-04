Два дня в воде: в Петропавловске спасатели вытащили из плена лошадь
Фото: magnific.com
Необычный вызов поступил спасателям в районе дачного общества "Путеец" в Петропавловске. Лошадь оказалась в воде и не могла самостоятельно выбраться на берег, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, животное провело там около двух суток.
Прибыв на место, сотрудники МЧС оценили ситуацию и начали спасательную операцию. Они зафиксировали ноги лошади спасательной веревкой и осторожно вытащили обессиленное животное на берег.
После спасения лошадь передали хозяину.
Ранее сообщалось, что карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома.
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