Два дня в воде: в Петропавловске спасатели вытащили из плена лошадь

Фото: magnific.com

Необычный вызов поступил спасателям в районе дачного общества "Путеец" в Петропавловске. Лошадь оказалась в воде и не могла самостоятельно выбраться на берег, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, животное провело там около двух суток. Прибыв на место, сотрудники МЧС оценили ситуацию и начали спасательную операцию. Они зафиксировали ноги лошади спасательной веревкой и осторожно вытащили обессиленное животное на берег. После спасения лошадь передали хозяину. Ранее сообщалось, что карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома.

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