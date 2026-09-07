Разбил BMW за 40 млн тенге в день покупки – жесткое ДТП произошло в Алматы

Жесткое ДТП с участием спортивного седана премиум-класса произошло 7 сентября 2026 года в Алматы. Предварительно, водитель не справился с управлением при развороте на проспекте Аль-Фараби, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел под развязкой перед тоннелем на ВОАД. Водитель автомобиля BMW M5 Competition двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

Под развязкой машина совершила разворот в обратную сторону – на запад.

При выезде из-под разворота водитель, судя по всему, переоценил возможности спорткара и свои навыки вождения. Ситуацию усугубляет и то, что иномарку стоимостью 40 млн тенге купили только сегодня.

В итоге, по данным очевидцев, водитель не справился с управлением мощным авто: машина на скорости врезалась в бордюр и протаранила бетонное ограждение.

Свидетели происшествия добавили, что от удара автомобиль опрокинулся на крышу и проскользил по проезжей части около 10 метров.

По счастливой случайности в жесткой аварии никто не пострадал. В салоне находились двое молодых людей и девушка. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели участников ДТП, однако помощь или госпитализация никому из них не потребовалась.

Из-за случившегося на проспекте Аль-Фараби образовался затор в обоих направлениях. В одну сторону движение затруднено из-за частично перекрытой дороги, в другую – из-за зрителей, замедляющих ход, чтобы рассмотреть аварийное авто.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что в Астане под колесами грузового автомобиля погибла 46-летняя велосипедистка.