Смертельное ДТП в Астане: велосипедистка погибла под колесами "Газели"

Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в районе Кирпичного в Астане. Под колесами грузового автомобиля погибла 46-летняя велосипедистка, сообщает Zakon.kz.

Первоначально информация о происшествии распространилась в социальных сетях. В сообщении паблика astana__sergek со ссылкой на очевидцев утверждалось, что "Газель" сбила несовершеннолетнюю девочку в возрасте 12-14 лет, которая скончалась на месте.

Однако в правоохранительных органах столицы опровергли сведения о возрасте погибшей и раскрыли официальные детали инцидента.

"Около 22:50 46-летняя женщина двигалась на велосипеде по тротуару вдоль улицы Жолымбет. На пересечении с улицей Бестобе женщина, по предварительным данным, не справившись с управлением, упала под заднее колесо проезжавшего автомобиля "Газель". В результате происшествия женщина скончалась на месте", – прокомментировали 30 августа 2026 года инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В ведомстве добавили, что по факту смертельного ДТП уже начато расследование. Полицейские проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что мужчина на высокой скорости врезался в бордюр и погиб в Алматы.