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Происшествия

Пожар на НПЗ: 120 тонн нефтепродуктов загорелись в Кызылорде

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 05:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающим заводе по улице Шокай. Там горели два резервуара емкостью по 60 тонн каждый, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 сентября 2026 года в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, резервуары были охвачены открытым пламенем. Возникла угроза распространения огня на другие сооружения.

"Для тушения пожара были задействованы силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и других служб. На месте происшествия создали оперативный штаб пожаротушения. Для защиты соседних резервуаров были поданы переносные лафетные стволы и проведена пенная атака", – рассказали в ведомстве.

Дополнительно к тушению привлекли пожарный поезд. Пожар охватил 200 квадратных метров, его удалось полностью ликвидировать. Причина возгорания сейчас устанавливается.

25 августа 2026 года на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились.

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Камила Салкымбаева
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