Шестилетний мальчик ночью сел за руль Toyota Land Cruiser в Кызылординской области
В Кызылординской области полицейские ночью остановили Toyota Land Cruiser и выяснили, что автомобилем управлял маленький ребенок. Инцидент произошел во время патрулирования одной из улиц Аральского района.
Так, сотрудники полиции заметили внедорожник и установили, что им управляет шестилетний мальчик. Остановив ребенка, полицейским удалось предотвратить возможное ДТП.
В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу мальчика. В отношении законного представителя ребенка составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего, а также за нахождение ребенка ночью вне жилища без сопровождения законного представителя.
Материалы направили в суд. По решению суда родитель привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Кроме того, полицейские провели профилактическую беседу с родителями и ребенком.
В полиции напомнили, что в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание, дети!". Стражи порядка намерены повысить безопасность несовершеннолетних, поэтому в очередной раз призывают родителей не допускать случаев, когда автомобилями управляют дети, а также не оставлять несовершеннолетних без присмотра на улице в ночное время.
Ранее стало известно, что восьмилетнюю девочку сбил Mercedes в городе Макинске Акмолинской области. Она скончалась в больнице.