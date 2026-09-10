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Происшествия

Шестилетний мальчик ночью сел за руль Toyota Land Cruiser в Кызылординской области

управление автомобилем, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 19:27 Фото: pixabay
Ребенка за рулем Land Cruiser обнаружили полицейские Кызылординской области. Внедорожник принадлежит его отцу, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области полицейские ночью остановили Toyota Land Cruiser и выяснили, что автомобилем управлял маленький ребенок. Инцидент произошел во время патрулирования одной из улиц Аральского района.

Так, сотрудники полиции заметили внедорожник и установили, что им управляет шестилетний мальчик. Остановив ребенка, полицейским удалось предотвратить возможное ДТП.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу мальчика. В отношении законного представителя ребенка составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего, а также за нахождение ребенка ночью вне жилища без сопровождения законного представителя.

Материалы направили в суд. По решению суда родитель привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Кроме того, полицейские провели профилактическую беседу с родителями и ребенком.

В полиции напомнили, что в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание, дети!". Стражи порядка намерены повысить безопасность несовершеннолетних, поэтому в очередной раз призывают родителей не допускать случаев, когда автомобилями управляют дети, а также не оставлять несовершеннолетних без присмотра на улице в ночное время.

Ранее стало известно, что восьмилетнюю девочку сбил Mercedes в городе Макинске Акмолинской области. Она скончалась в больнице.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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