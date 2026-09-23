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Происшествия

Большегрузы и разбитая Lada: кадры с места страшного ДТП под Костанаем появились в Сети

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 19:58 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Костанайской области. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще одного госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места трагедии быстро распространились в социальных сетях. На видео запечатлены несколько карет скорой помощи и большегрузы, припаркованные у обочины. В публикациях сообщалось, что авария случилась на Федоровской трассе.

Жуткую аварии прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

"По факту ДТП на автодороге Костанай – Алматы – Екатеринбург, вблизи поселка Майколь Костанайского района, с участием трех транспортных средств, где водитель Lada Granta погиб на месте, а водитель DAF был госпитализирован, полицией возбуждено уголовное дело", – сообщили 23 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции также добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители в очередной раз обратились к автолюбителям с просьбой быть внимательнее на дорогах, снижать скорость на участках проведения ремонтных работ и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее в суде Костанайской области рассмотрели дело водителя, который сбил насмерть женщину при повороте к жилому дому. Мужчину приговорили к условному сроку.

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Канат Болысбек
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