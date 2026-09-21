Пожилой казахстанец избежал колонии после гибели женщины

Смертельный маневр во дворе Лисаковска закончился условным сроком. Водитель из Костанайской области, сбивший насмерть женщину при повороте к жилому дому, смог избежать реального заключения в колонии, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в июне 2026 года на улице Больничной. Управляя автомобилем, водитель при повороте налево на дворовую территорию не заметил женщину, которая переходила проезжую часть, и сбил ее.

Пострадавшую с различными травмами экстренно доставили в городскую больницу. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь – от полученных повреждений женщина впоследствии скончалась.

В ходе судебного процесса государственный обвинитель просил назначить подсудимому 2,5 года лишения свободы условно с лишением права управления авто на три года.

"Потерпевшая сторона просила назначить наказание не связанное с лишением свободы, так как моральный и материальный ущерб подсудимым погашен и претензий к нему не имеет. Подсудимый С. свою вину признал в полном объеме", – говорится в сообщении суда.

При определении меры наказания суд также учел преклонный возраст подсудимого, совершение преступления небольшой тяжести впервые, чистосердечное признание и положительные характеристики с места жительства.

Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

"С учетом личности подсудимого и всех обстоятельств по делу суд назначил С. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. На основании статьи 63 УК РК назначенное наказание считается условным, с установлением пробационного контроля", – прокомментировали 21 сентября 2026 года в пресс-службе суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Между тем в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.