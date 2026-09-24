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Происшествия

В Алматы частично обрушился Дворец студентов

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:08 Фото: Threads/bibek_kanybek
В Алматы в ночь на 24 сентября 2026 года произошло обрушение крыши Дворца студентов имени Жолдасбекова, сообщает Zakon.kz.

Кадры с произошедшим появились в соцсетях. Жители сообщили о громком грохоте и столбе пыли в районе КазНУ.

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:08

Фото: Threads/ewakaral

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:08

Фото: Threads/ewakaral

обрушившийся Дворец студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:08

Фото: Threads/bibek_kanybek

Известно, что здание находилось на реконструкции. Проект охватывает практически все ключевые элементы здания и предполагает его полное техническое обновление.

В КазНУ имени аль-Фараби после случившегося сделали заявление. Конкретную причину и детали произошедшего обрушения там не назвали, но сообщили, что здание давно было в плачевном состоянии.

"Строительство Дворца студентов имени У. А. Джолдасбекова было начато в 1985 году и завершено в 1998 году. Объект являлся долгостроем, а завершающий этап строительных работ был выполнен хозяйственным способом. За почти 30 лет эксплуатации здание не подвергалось капитальному ремонту и реконструкции, что привело к естественному и очевидному износу строительных конструкций и инженерных систем. Университет, как эксплуатирующая организация, на протяжении всего периода эксплуатации осуществлял контроль технического состояния здания и фиксировал отдельные признаки ухудшения его конструктивных элементов. В связи с этим возникла необходимость проведения комплексного технического обследования несущих и ограждающих конструкций", – говорится в заявлении.

В 2023 году аккредитованная организация провела экспертное обследование технического состояния здания. По его результатам выявлены значительные дефекты и повреждения несущих конструкций, включая:

  1. Отсутствие части железобетонных ригелей и наличие оголённых участков конструкций;
  2. Отсутствие железобетонных стен в подвальном этаже;
  3. Коррозию и частичное разрушение колонн в местах соединений;
  4. Крен сборных железобетонных колонн в местах стыков;
  5. Отсутствие железобетонных колонн на втором этаже в местах выпусков от первого этажа;
  6. Нарушение узлов соединения ригелей с колоннами, вследствие чего ригели соединяются между собой без опорных элементов;
  7. Провисание железобетонных ригелей в южной и северной частях здания на первом этаже;
  8. Отсутствие железобетонных стен в подвальном помещении, где пространство засыпано грунтом;
  9. Полное разрушение теплоизоляционного слоя фасада и образование "мостиков холода", что привело к утрате теплоизоляционных свойств здания;
  10. Коррозию и местные деформации металлических конструкций кровли, в том числе под фасадной частью здания.
"Из вышеизложенного следует, что Дворец студентов уже был введен в эксплуатацию с целым рядом грубейших нарушений, предусмотренных требованиями СНиП", – отметили в университете.

Там также указали, что в январе 2024 года в Алматы и прилегающем регионе было зафиксировано несколько землетрясений различной интенсивности.

"Сейсмическая активность может оказывать дополнительное воздействие на конструкции зданий с длительным сроком эксплуатации и выявленными повреждениями. Это обстоятельство усиливает необходимость проведения комплексной реконструкции Дворца студентов с целью обеспечения его сейсмоустойчивости и безопасности эксплуатации", – отметили в организации.

В Алматы между тем продолжается строительство LRT. Уже стали укладывать рельсы. И горожане пришли к выводу, что проект оказался возвращением трамваев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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