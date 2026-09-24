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Происшествия

Генпрокуратура сделала заявление по факту гибели военнослужащих во время учений на Каспии

Каспийское море, судно, военные, учения, гибель, Генпрокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 14:15 Фото: gov.kz
Уголовное дело возбуждено по факту гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 сентября 2026 года, заявили в Генеральной прокуратуре (ГП) РК:

"По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. На месте происшествия находятся сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры. Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы".

Также в Генпрокуратуре отметили, что "ход расследования находится на особом контроле".

Ранее сообщалось, что в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По данным Минобороны, зафиксирована гибель 9 военнослужащих, трое спасены, в том числе один госпитализирован, ведутся поиски остальных. На место происшествия экстренно направилась комиссия МО РК во главе с министром обороны Дауреном Косановым

Двумя днями ранее, 22 сентября, в Минобороны сообщали, что в казахстанском секторе Каспийского моря началось учение "Хазар қорғаны-2026". Отмечалось, что учение Военно-морских сил проводится в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. В нем принимают участие более 500 военнослужащих Военно-морских сил и приданных подразделений, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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