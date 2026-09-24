Генпрокуратура сделала заявление по факту гибели военнослужащих во время учений на Каспии

Уголовное дело возбуждено по факту гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 сентября 2026 года, заявили в Генеральной прокуратуре (ГП) РК:

"По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. На месте происшествия находятся сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры. Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы".

Также в Генпрокуратуре отметили, что "ход расследования находится на особом контроле".

Ранее сообщалось, что в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По данным Минобороны, зафиксирована гибель 9 военнослужащих, трое спасены, в том числе один госпитализирован, ведутся поиски остальных. На место происшествия экстренно направилась комиссия МО РК во главе с министром обороны Дауреном Косановым

Двумя днями ранее, 22 сентября, в Минобороны сообщали, что в казахстанском секторе Каспийского моря началось учение "Хазар қорғаны-2026". Отмечалось, что учение Военно-морских сил проводится в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. В нем принимают участие более 500 военнослужащих Военно-морских сил и приданных подразделений, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.