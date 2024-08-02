Участились случаи гибели детей – прокуратура Атырауской области сделала заявление

В последнее время в Атырау произошло несколько трагических случаев, связанных с гибелью детей. В связи с этим прокуроры региона сделали заявление, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили о трагическом инциденте в Парке Победы, где 4 июля девочка погибла в результате падения бюста, который закрепили ненадлежащим образом.

"Спустя неделю, 10 июля, в детском саду мальчик упал в септик и погиб. Через четыре дня, 14 июля, в городском центральном бассейне утонула девочка, а 26 июля в фонтане погибла другая девочка из-за смертельных травм, причиненных насосом", – сообщили в прокуратуре Атырауской области.

27 июля в селе Сагиз Кызылкугинского района подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался от полученных травм. На следующий день в одной из многоэтажек 15-летняя школьница совершила суицид, выпрыгнув из окна.

"Каждое дело стоит у нас на особом контроле. Сейчас принимаем меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, чьи действия или халатность привели к этим трагедиям. В целях обеспечения безопасности детей мы нацелены на недопущение подобных случаев и повторения их в будущем", – отметил прокурор области Бауыржан Жумаканов.

20 июля в пригороде города Атырау утонули родные братья. 23 июля в пригородном селе Бесикты дети купались в необорудованном месте, в итоге двое утонули. А 1 августа в пригороде Атырау утонули брат и сестра.