"Перепутал газ с тормозом": нелепое ДТП произошло на парковке гипермаркета в Алматы
Авария произошла на парковке строительного гипермаркета "Лемана ПРО".
Как рассказали очевидцы, ДТП получилось нелепым. Водитель Volkswagen Golf, выезжая с парковки задним ходом, перепутал газ с тормозом и снес рядом припаркованный автомобиль Toyota Camry. Удар был такой силы, что японское авто выбило с дороги, откинуло на островок парковки, оторвало два задних колеса.
После Golf продолжил движение задним ходом, разнес и разломал строительные материалы и строительный инвентарь и в итоге врезался в склады гипермаркета.
По счастливой случайности на пути немецкого авто не оказалось людей и других автомобилей. В ДТП никто не пострадал.
Как стало известно позднее, водитель Volkswagen за рулем недавно, он долго не ездил и стажа мало.
Теперь водитель Toyota Camry и гипермаркет подсчитывают ущерб и убытки, причиненные в результате аварии.
На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
21 сентября 2026 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей – Mercedes E-Class, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. По предварительным данным, все три машины двигались в северном направлении. По словам очевидцев, водитель Mercedes передвигался агрессивно и резко перестраивался из ряда в ряд. В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.