"Перепутал газ с тормозом": нелепое ДТП произошло на парковке гипермаркета в Алматы

Сегодня, 24 сентября 2026 года, в Карасайском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. К счастью, в аварии никто не пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на парковке строительного гипермаркета "Лемана ПРО".

Как рассказали очевидцы, ДТП получилось нелепым. Водитель Volkswagen Golf, выезжая с парковки задним ходом, перепутал газ с тормозом и снес рядом припаркованный автомобиль Toyota Camry. Удар был такой силы, что японское авто выбило с дороги, откинуло на островок парковки, оторвало два задних колеса.

После Golf продолжил движение задним ходом, разнес и разломал строительные материалы и строительный инвентарь и в итоге врезался в склады гипермаркета.

По счастливой случайности на пути немецкого авто не оказалось людей и других автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

Как стало известно позднее, водитель Volkswagen за рулем недавно, он долго не ездил и стажа мало.

Теперь водитель Toyota Camry и гипермаркет подсчитывают ущерб и убытки, причиненные в результате аварии.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

21 сентября 2026 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей – Mercedes E-Class, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. По предварительным данным, все три машины двигались в северном направлении. По словам очевидцев, водитель Mercedes передвигался агрессивно и резко перестраивался из ряда в ряд. В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.