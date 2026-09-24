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Происшествия

"Перепутал газ с тормозом": нелепое ДТП произошло на парковке гипермаркета в Алматы

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 24 сентября 2026 года, в Карасайском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. К счастью, в аварии никто не пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на парковке строительного гипермаркета "Лемана ПРО".

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, ДТП получилось нелепым. Водитель Volkswagen Golf, выезжая с парковки задним ходом, перепутал газ с тормозом и снес рядом припаркованный автомобиль Toyota Camry. Удар был такой силы, что японское авто выбило с дороги, откинуло на островок парковки, оторвало два задних колеса.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

После Golf продолжил движение задним ходом, разнес и разломал строительные материалы и строительный инвентарь и в итоге врезался в склады гипермаркета.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на пути немецкого авто не оказалось людей и других автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Как стало известно позднее, водитель Volkswagen за рулем недавно, он долго не ездил и стажа мало.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Теперь водитель Toyota Camry и гипермаркет подсчитывают ущерб и убытки, причиненные в результате аварии.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Алматы, гипермаркет, парковка, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

21 сентября 2026 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей – Mercedes E-Class, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. По предварительным данным, все три машины двигались в северном направлении. По словам очевидцев, водитель Mercedes передвигался агрессивно и резко перестраивался из ряда в ряд. В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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