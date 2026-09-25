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Происшествия

21-летний казахстанец потерял обе ноги в ДТП: виновника аварии амнистировали

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 20:54 Фото: Zakon.kz
Сына акима Арыси амнистировали по делу о резонансном ДТП, в котором серьезно пострадал 21-летний студент из Павлодара. Авария произошла в мае на трассе Астана – Павлодар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года сайт телеканала "Алматы ТВ", студент Талгат Емель ехал на такси из Астаны к родителям. Машина врезалась в отбойник, в результате чего пострадали три человека.

Наиболее тяжелые травмы получил 20-летний студент. Из-за аварии он лишился обеих ног. Позже выяснилось, что автомобилем управлял 22-летний сын акима Арыси. В отношении водителя начали досудебное расследование.

Родные пострадавшего ранее просили взять расследование под особый контроль, опасаясь возможного влияния отца подозреваемого. Однако уголовное дело прекратили в связи с амнистией. О прекращении дела семья узнала недавно.

"В рамках уголовного дела был проведен комплекс всех необходимых следственных мероприятий, по результатам которых виновность водителя была полностью доказана. 1 июля был подписан Закон РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики", под действие которого подпала статья 345 УК РК. В связи с этим дознанием Департамента полиции Павлодарской области было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным законодательством, и направлено в прокуратуру", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Днем 25 сентября 2026 года на Северном обходе Караганды опрокинулся грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП 37-летнего водителя фуры с травмами доставили в больницу.

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Канат Болысбек
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