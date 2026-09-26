"Форсаж" по-шымкентски: ночная сходка гонщиков закончилась за решеткой

Ночные гонки на улицах Шымкента завершились не лаврами победителей, а протоколами и арестом. Полицейские пресекли очередную попытку любителей скорости устроить нелегальные заезды в черте города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.

По данным правоохранительных органов, в результате рейда два автомобиля, на которых пытались организовать заезд, были изъяты и отправлены на штрафстоянку.

Организаторами и участниками опасного развлечения оказались местные жители.

"В числе нарушителей – 27-летний житель Шымкента Абдилазимов Альакбар и 32-летний Абдиманап Нурболат. Решением суда оба гражданина подвергнуты административному аресту на 7 суток", – говорится в сообщении ДП.

Стражи порядка напомнили, что проезжая часть не предназначена для испытания возможностей машин и дрифта. Подобные выходки создают прямую угрозу для остальных участников движения.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения и впредь будут пресекаться с максимальной строгостью закона.

Ранее в Астане привлекали к ответственности лихача, устроившего опасный дрифт на дорогах столицы. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям 19 сентября 2026 года назначил нарушителю административный арест.