Пешеходы оказались в шаге от удара: жесткое ДТП сняли на видео в Астане

Жесткое ДТП произошло на пересечении проспектов в центре Астаны. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор другого автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Кадры аварии мгновенно распространились в соцсети Threads. На записи видеорегистратора видно, как водители стоят на перекрестке, пропуская людей на пешеходном переходе.

В этот момент со стороны улицы Орынбор на скорости выезжает автомобиль, в который на полном ходу врезается другая машина, двигавшаяся по проспекту Туран. Напуганные пешеходы едва успели отбежать в сторону, чтобы не попасть под удар.

Официальные подробности дорожно-транспортного происшествия корреспонденту Zakon.kz раскрыли в пресс-службе Департамента полиции города Астаны.

"Водитель, управляя автомашиной Changan, на пересечении проспекта Туран с улицей Орынбор, на регулируемом перекрестке при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу транспортному средству, завершающему маневр через перекресток, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Hyundai", – рассказали в ведомстве 27 сентября 2026 года.

В результате мощного удара пострадал один из участников аварии. Водителя Changan экстренно доставили в медицинское учреждение, где после осмотра врачами и оказания первой помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Днем 25 сентября 2026 года на Северном обходе Караганды опрокинулся грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП 37-летнего водителя фуры с травмами доставили в больницу.