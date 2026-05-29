КАМАЗ на полной скорости влетел в автобус под Алматы: жуткий момент попал на видео
В Талгарском районе Алматинской области произошло жесткое столкновение рейсового автобуса и грузовика, момент которого попал на камеры видеорегистраторов, передает Zakon.kz.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области. По данным ведомства, авария случилась 26 мая около 18:00 на 15-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал.
Водитель автобуса марки SAZ на регулируемом перекрестке совершал левый поворот и не уступил дорогу встречному КАМАЗу. На кадрах, разлетевшихся в соцсетях, видно, что многотонный грузовик буквально протаранил поворачивающий автобус.
"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пассажирам автобуса оказана первая медицинская помощь", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 29 мая 2026 года в ДП Алматинской области.
В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение, полицейские уже приняли меры и привлекли его к административной ответственности.
Вечером 15 мая в Алматы на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas.
