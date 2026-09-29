"На каком основании?": казахстанка после тяжелого ДТП заявила о нарушениях в больнице

Жительница Павлодара, попавшая после ДТП в реанимацию, заявила о грубых нарушениях в городской больнице № 1. По ее словам, медики раскрыли врачебную тайну виновникам аварии и допустили посторонних в ее палату, пока родным отказывали в посещении, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после ДТП, случившегося 21 сентября. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставила в больницу скорая помощь.

По словам женщины, пока она находилась в реанимации без сознания, к ней беспрепятственно пропускали посторонних, тогда как родным в визите отказали. Свое видеообращение пациентка опубликовала в Instagram.

"Когда я находилась в реанимации, меня привезла скорая помощь, когда мне зашили голову, я была в крайне тяжелом состоянии, я бредила, я кричала, на каком основании в мою палату реанимационную запустили абсолютно незнакомого для меня человека, который не являлся мне ни родственником, ни знакомым, ни другом? Я лежала в реанимации раздетая, как и все люди, которые находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Я не могла иметь возможности с кем-то разговаривать", – поделилась 29 сентября 2026 года пострадавшая.

Кроме нарушения порядка посещения реанимационного отделения, пациентка обвинила медицинский персонал в разглашении личных данных. По ее словам, врачи передали историю ее болезней виновникам аварии.

"Почему мои личные данные, мои медицинскую историю болезни с детства разгласили абсолютно незнакомым людям – тем людям, которые сбили меня. Они сейчас знают о моем состоянии здоровья абсолютно все. Каждый день они приходят ко мне в больницу, они разговаривают с моим лечащим врачом, спрашивают о моем состоянии. На каком основании вы раскрыли медицинскую тайну о моем заболевании, о моем здоровье? На каком основании вы запустили абсолютно незнакомого человека в мою реанимационную палату?" – возмутилась женщина.

Пациентка подчеркнула, что имевшиеся у нее ранее сопутствующие заболевания не мешали ей вести активный образ жизни, ходить на плавание и ЛФК, и они никак не связаны с травмами, полученными в результате ДТП.

На публичное заявление пострадавшей уже отреагировали представители Павлодарской городской больницы № 1.

"Администрация больницы держит ситуацию на личном контроле", – коротко прокомментировали инцидент в медучреждении.

Днем 25 сентября 2026 года на Северном обходе Караганды опрокинулся грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП 37-летнего водителя фуры с травмами доставили в больницу.