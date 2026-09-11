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Происшествия

Казахстанка подарила жизнь дочке прямо по дороге в больницу

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 20:35 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области медики скорой помощи приняли экстренные роды прямо в салоне реанимобиля. 33-летнюю жительницу села Луганск не успели довезти до больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Павлодар-онлайн, вызов в скорую помощь поступил 10 сентября 2026 года. У 33-летней жительницы села Луганск на 39-й неделе беременности отошли воды и начались частые схватки.

Медики повезли роженицу в стационар, однако принять роды пришлось прямо во время поездки.

На свет появилась здоровая девочка весом около трех килограммов и ростом 52 сантиметра. Сразу после рождения младенца завернули в теплое одеяло и положили на грудь матери. Медики непрерывно следили за температурой новорожденной, чтобы избежать переохлаждения.

Маму и малышку в стабильном состоянии доставили в областной перинатальный центр, где врачи уже заранее подготовились к их приему.

"Самое главное в такой ситуации – действовать слаженно и соблюдать все алгоритмы", – отметила заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области новорожденного ребенка доставили вертолетом в медицинское учреждение. Для этого был организован специальный санитарный рейс.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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