Казахстанка подарила жизнь дочке прямо по дороге в больницу

В Павлодарской области медики скорой помощи приняли экстренные роды прямо в салоне реанимобиля. 33-летнюю жительницу села Луганск не успели довезти до больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Павлодар-онлайн, вызов в скорую помощь поступил 10 сентября 2026 года. У 33-летней жительницы села Луганск на 39-й неделе беременности отошли воды и начались частые схватки.

Медики повезли роженицу в стационар, однако принять роды пришлось прямо во время поездки.

На свет появилась здоровая девочка весом около трех килограммов и ростом 52 сантиметра. Сразу после рождения младенца завернули в теплое одеяло и положили на грудь матери. Медики непрерывно следили за температурой новорожденной, чтобы избежать переохлаждения.

Маму и малышку в стабильном состоянии доставили в областной перинатальный центр, где врачи уже заранее подготовились к их приему.

"Самое главное в такой ситуации – действовать слаженно и соблюдать все алгоритмы", – отметила заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области новорожденного ребенка доставили вертолетом в медицинское учреждение. Для этого был организован специальный санитарный рейс.

