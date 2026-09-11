Казахстанка подарила жизнь дочке прямо по дороге в больницу
Как пишет издание Павлодар-онлайн, вызов в скорую помощь поступил 10 сентября 2026 года. У 33-летней жительницы села Луганск на 39-й неделе беременности отошли воды и начались частые схватки.
Медики повезли роженицу в стационар, однако принять роды пришлось прямо во время поездки.
На свет появилась здоровая девочка весом около трех килограммов и ростом 52 сантиметра. Сразу после рождения младенца завернули в теплое одеяло и положили на грудь матери. Медики непрерывно следили за температурой новорожденной, чтобы избежать переохлаждения.
Маму и малышку в стабильном состоянии доставили в областной перинатальный центр, где врачи уже заранее подготовились к их приему.
"Самое главное в такой ситуации – действовать слаженно и соблюдать все алгоритмы", – отметила заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области новорожденного ребенка доставили вертолетом в медицинское учреждение. Для этого был организован специальный санитарный рейс.