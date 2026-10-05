В Алматинской области Cobalt сбил двух детей: один остается в реанимации
Инцидент, как отмечает издание Qumash, произошел в воскресенье, 4 октября 2026 года.
В пресс-службе Управления общественного здравоохранения области уточнили, что двое несовершеннолетних с травмами были доставили в Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу.
"Оба были прооперированы и после операций находились в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", – отмечают медики.
По данным за 5 октября 2026 года, одного пациента перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения. Второй пока остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
"Персональные данные и подробности о состоянии здоровья пациентов не разглашаются в соответствии с врачебной тайной", – говорится в заключительной части сообщения Управздрава.
Также корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу областного Департамента полиции (ДП).
Ранее мы рассказывали, что в Актау экс-полицейскому вынесли приговор: мужчина сбил насмерть полуторагодовалого ребенка.