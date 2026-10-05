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Происшествия

В Алматинской области Cobalt сбил двух детей: один остается в реанимации

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:47 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В поселке Абай Алматинской области водитель Chevrolet Cobalt наехал на двух детей у обочины и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Инцидент, как отмечает издание Qumash, произошел в воскресенье, 4 октября 2026 года.

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения области уточнили, что двое несовершеннолетних с травмами были доставили в Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу.

"Оба были прооперированы и после операций находились в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", – отмечают медики.

По данным за 5 октября 2026 года, одного пациента перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения. Второй пока остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

"Персональные данные и подробности о состоянии здоровья пациентов не разглашаются в соответствии с врачебной тайной", – говорится в заключительной части сообщения Управздрава.

Также корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу областного Департамента полиции (ДП).

Ранее мы рассказывали, что в Актау экс-полицейскому вынесли приговор: мужчина сбил насмерть полуторагодовалого ребенка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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