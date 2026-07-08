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Происшествия

В Алматы пешехода сбила одна машина и переехала вторая

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 июля в Алматы водители автомобилей Nissan Premiera и Chevrolet Cobalt стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пр. Раймбека, не доезжая пр. Саина, когда в западном направлении двигался праворульный автомобиль Nissan Premiera.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:00

Фото: Zakon.kz

Со слов его пассажирки, сидевшей на переднем сидении, неожиданно перед ними появился человек.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:00

Фото: Zakon.kz

Водитель предпринял попытки избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал автомобиль Chevrolet Cobalt.

Не успев затормозить Chevrolet Cobalt переехал сбитого прохожего и еще некоторое время волочил по дороге. Оба водителя выбежав из своих машин пытались спасти пешехода, но он скончался до прибытия медиков.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:00

Фото: Zakon.kz

На место ДТП подбежали другие прохожие. С их слов, до несчастного случая они видели этого мужчину, когда он шел по мосту.

Личность погибшего устанавливается.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 06:00

Фото: Zakon.kz

Часами ранее участником дорожно-транспортного происшествия в Алматы стал стал водитель автобуса.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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