В Алматы пешехода сбила одна машина и переехала вторая

Ночью 8 июля в Алматы водители автомобилей Nissan Premiera и Chevrolet Cobalt стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пр. Раймбека, не доезжая пр. Саина, когда в западном направлении двигался праворульный автомобиль Nissan Premiera.

Со слов его пассажирки, сидевшей на переднем сидении, неожиданно перед ними появился человек.

Водитель предпринял попытки избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал автомобиль Chevrolet Cobalt.

Не успев затормозить Chevrolet Cobalt переехал сбитого прохожего и еще некоторое время волочил по дороге. Оба водителя выбежав из своих машин пытались спасти пешехода, но он скончался до прибытия медиков.

На место ДТП подбежали другие прохожие. С их слов, до несчастного случая они видели этого мужчину, когда он шел по мосту.

Личность погибшего устанавливается.

Часами ранее участником дорожно-транспортного происшествия в Алматы стал стал водитель автобуса.