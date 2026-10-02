Насмерть сбил малыша: полицейскому вынесли приговор в Актау

В Актау завершилось судебное разбирательство по делу о смертельном наезде на полуторагодовалого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что приговором Актауского городского суда подсудимый признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также он лишен права управления транспортными средствами на пять лет.

Вопрос о возмещении вреда разрешен во внесудебном порядке.

Приговор вступил в законную силу.

Трагедия произошла 13 мая 2026 года в Актау. Служебный автомобиль сбил маленького ребенка, который скончался на месте.