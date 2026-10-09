Людей эвакуировали из пятиэтажного дома на западе страны
Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области при пожаре в пятиэтажном доме спасатели эвакуировали семь человек, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 10 октября 2026 года в городе Уральске по ул. Аманжолова произошел пожар. Квартира находилась на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома:
"Площадь пожара составила 10 квадратных метров".
Силами МЧС из здания были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок. О причинах пожара не сообщается, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.
Приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства от 1 октября 2026 года в Казахстане установлены требования к пожарной безопасности многоквартирных ЖК.
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