Людей эвакуировали из пятиэтажного дома на западе страны

В Западно-Казахстанской области при пожаре в пятиэтажном доме спасатели эвакуировали семь человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 10 октября 2026 года в городе Уральске по ул. Аманжолова произошел пожар. Квартира находилась на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома:

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров".

Силами МЧС из здания были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок. О причинах пожара не сообщается, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.

Приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства от 1 октября 2026 года в Казахстане установлены требования к пожарной безопасности многоквартирных ЖК.