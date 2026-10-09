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Происшествия

Людей эвакуировали из пятиэтажного дома на западе страны

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 03:45 Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области при пожаре в пятиэтажном доме спасатели эвакуировали семь человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 10 октября 2026 года в городе Уральске по ул. Аманжолова произошел пожар. Квартира находилась на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома:

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров".

Силами МЧС из здания были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок. О причинах пожара не сообщается, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.

Приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства от 1 октября 2026 года в Казахстане установлены требования к пожарной безопасности многоквартирных ЖК.

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Камила Салкымбаева
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