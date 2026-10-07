Установлены требования к пожарной безопасности многоквартирных ЖК

Приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства от 1 октября 2026 года внесены дополнения в Свод правил "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов", сообщает Zakon.kz.

Противопожарные требования в Своде правил дополнены новой нормой.

В ней говорится:

Многоквартирные жилые объекты, предусматривающие более 200 жилых квартир, должны быть обеспечены двумя обособленными друг от друга подъездными путями для пожарной техники.

Для многоквартирных жилых объектов, предусматривающих до 400 жилых квартир, допускается устройство одного подъездного пути для пожарной техники.

Однако одновременно должны быть выполнены следующие условия:

высота многоквартирного жилого объекта, объединенного стилобатом, не должна превышать 50 м;

поэтажные коридоры жилой части должны быть оборудованы системой противодымной вентиляции;

двери на эвакуационных путях должны быть оснащены магнитоконтактными сигнализаторами (СМК) с выводом информации об их состоянии ("открыто/закрыто") на пожарный пост;

на расстоянии не более 10 м от выезда на стилобат должен быть предусмотрен пожарный гидрант;

радиус поворота пожарных проездов должен быть не менее 9,8 м;

поверхность выезда на стилобат должна иметь противоскользящее покрытие и систему подогрева;

внутренний проезд для пожарной техники должен обеспечивать возможность кругового движения. Допускается устройство тупикового проезда протяженностью не более 150 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 м.

В примечании установлено:

Если оконные проемы всех жилых квартир выходят на сторону пожарного подъезда с наружной стороны многоквартирного жилого объекта либо все жилые квартиры имеют двустороннюю ориентацию, допускается увеличение высоты многоквартирного жилого объекта до 75 м.

Многоквартирные жилые объекты, предусматривающие более 400 жилых квартир, должны быть полностью оборудованы двумя обособленными друг от друга подъездными путями для пожарной техники, вне зависимости от вышеуказанных технических решений.

Аналогичные поправки внесены в Строительные нормы и правила Республики Казахстан 3.01-01-Ас-2007 "Планировка и застройка города Астаны".

Приказ введен в действие с 1 октября.