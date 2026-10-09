Школьник передал мошенникам родительские накопления и украшения на 47 млн тенге

В России 12-летний мальчик провел "обыск" в квартире и передал мошенникам родительские сбережения и украшения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МК.ru, жертвой мошенников стал московский школьник. Он в интернете познакомился с девушкой. Но затем с ним на связь вышли якобы сотрудники правоохранительных органов. Они убедили подростка провести в квартире "обыск" по видеосвязи.

Школьник достал из сейфа деньги и ювелирные изделия на общую сумму 9 млн рублей (47,6 млн тенге) и передал их посыльному мошенников. Курьера удалось задержать, им оказался 18-летний житель Подмосковья.

Часть похищенного владельцам вернули.

На севере Казахстана мошенники обманули пенсионерку. После звонка якобы от домофонной компании, она лишилась квартиры.