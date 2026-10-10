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Происшествия

Подозрительный сверток и попытка скрыться: Нацгвардия задержала троих мужчин в ВКО

Бдительность часового помогла задержать троих мужчин в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 12:32 Фото: polisia.kz
В Усть-Каменогорске трое мужчин пытались перебросить через ограждение учреждения уголовно-исполнительной системы сверток с предположительно запрещенным веществом. Подозреваемых заметил часовой Национальной гвардии МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, инцидент произошел ночью. Военнослужащий срочной службы Еркин Сериков обнаружил подозрительных лиц и поднял тревогу. Заметив часового, мужчины выбросили обмотанный скотчем сверток на контрольно-следовую полосу и попытались скрыться, однако их задержали гвардейцы совместно с сотрудниками учреждения.

Внутри свертка нашли вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом. Его передали компетентным органам для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что один рабочий день обернулся для казахстанца 7 годами в колонии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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