Один рабочий день обернулся для казахстанца 7 годами в колонии
По данным ведомства, в поисках легкого и быстрого заработка молодой человек нашел в социальных сетях объявление с предложением подработать закладчиком.
Неизвестные кураторы подробно объяснили юноше схему действий: где забирать оптовые партии, как расфасовывать психотропные вещества, делать тайники и отправлять координаты их местонахождения.
"Однако на "новой работе" он проработал всего один день. Практически сразу молодой человек попал в поле зрения сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности. В ходе следственных мероприятий у него обнаружили 24 пакетика с психотропным веществом", – говорится в сообщении ДП.
Кроме того, на допросе задержанный дал признательные показания и сам указал полицейским места уже сделанных закладок, где стражи порядка обнаружены еще несколько подготовленных к сбыту доз.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, объяснив свой поступок банальным желанием подзаработать.
Специализированный суд назначил 19-летнему фигуранту наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В полиции в очередной раз предупреждают: обещания легких денег за так называемую работу курьером или закладчиком в мессенджерах и соцсетях – это ловушка, которая неизбежно приводит к сломанной судьбе и длительному тюремному сроку.
Ранее в Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали мужчину во время нанесения рекламы сайтов по продаже запрещенных веществ на городское ограждение.