Один рабочий день обернулся для казахстанца 7 годами в колонии

В Кокшетау 19-летний уроженец Туркестанской области отправлен в колонию на семь лет за попытку заработать на распространении "синтетики". Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в поисках легкого и быстрого заработка молодой человек нашел в социальных сетях объявление с предложением подработать закладчиком.

Неизвестные кураторы подробно объяснили юноше схему действий: где забирать оптовые партии, как расфасовывать психотропные вещества, делать тайники и отправлять координаты их местонахождения.

"Однако на "новой работе" он проработал всего один день. Практически сразу молодой человек попал в поле зрения сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности. В ходе следственных мероприятий у него обнаружили 24 пакетика с психотропным веществом", – говорится в сообщении ДП.

Кроме того, на допросе задержанный дал признательные показания и сам указал полицейским места уже сделанных закладок, где стражи порядка обнаружены еще несколько подготовленных к сбыту доз.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, объяснив свой поступок банальным желанием подзаработать.

Специализированный суд назначил 19-летнему фигуранту наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В полиции в очередной раз предупреждают: обещания легких денег за так называемую работу курьером или закладчиком в мессенджерах и соцсетях – это ловушка, которая неизбежно приводит к сломанной судьбе и длительному тюремному сроку.

Ранее в Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали мужчину во время нанесения рекламы сайтов по продаже запрещенных веществ на городское ограждение.