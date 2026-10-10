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Происшествия

Казахстанец получил штраф за скорость 166 км/ч и через пять часов попал в ДТП

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 18:56 Фото: pexels
Спустя всего пять часов после профилактической беседы с патрульной полицией и выписанного штрафа за жесткое превышение скорости водитель иномарки угодил в дорожную аварию на трассе в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. Инцидент произошел на 565-м километре автодороги Атырау – Актобе.

Там лоб в лоб столкнулись кроссовер Jetour X70 и пикап Toyota Hilux. К счастью, в результате столкновения никто из участников ДТП не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

Как выяснилось позже, эта история началась за несколько часов до аварии. Ранее на 715-м километре трассы Актобе – Атырау – Астрахань умная система фиксации нарушений "Оракул-Инсайт" засекла этот же Jetour X70, мчавшийся на лихой скорости 166 км/ч.

Сотрудники роты патрульной полиции оперативно перехватили лихача.

"Административный протокол за нарушение, зафиксированное системой, был оформлен автоматически. Полицейские разъяснили водителю необходимость соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленные ограничения скорости и ответственно относиться к безопасности других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Однако усвоить урок и сбавить скорость на опасной трассе водитель так и не захотел – уже через пять часов его поездка закончилась сообщением в дежурную часть об аварии.

В правоохранительных органах в очередной раз обратились ко всем автовладельцам с убедительной просьбой строго соблюдать скоростной режим, напомнив, что именно пренебрежение правилами и лишняя спешка остаются главными причинами тяжелых ДТП на загородных магистралях.

Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.

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Канат Болысбек
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