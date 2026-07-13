Казахстанец превысил скорость и добился отмены штрафа: как ему это удалось

В Уральске суд отменил штраф за превышение скорости водителю, который нарушил правила дорожного движения, чтобы как можно быстрее доставить человека в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области, ранее мужчину привлекли к административной ответственности за превышение установленной скорости. Однако он не согласился с наказанием и обжаловал его в суде.

Во время разбирательства водитель пояснил, что его знакомой внезапно стало плохо. Чтобы не терять время и как можно скорее доставить женщину в областную многопрофильную больницу, он был вынужден превысить скорость.

Его доводы нашли подтверждение. Суд изучил записи с камер видеонаблюдения, медицинские документы, а также заслушал свидетелей.

В результате суд пришел к выводу, что автомобилист действовал в состоянии крайней необходимости, предусмотренном статьей 37 КоАП РК. Суд посчитал, что нарушение правил было совершено для предотвращения более серьезных последствий, связанных с угрозой жизни и здоровью человека.

Постановление о наложении административного взыскания отменено, производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Решение суда вступило в законную силу.

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