Лихач на Chevrolet устроил жесткий таран на перекрестке в Костанае: есть пострадавшие

В Костанае три человека получили травмы в результате ночного дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей. По факту аварии полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 11 октября 2026 года в Департаменте полиции Костанайской области, инцидент произошел на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова. Кадры с места столкновения автомобилей Chevrolet Cobalt и Hyundai Santa Fe быстро распространились в социальных сетях.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, совершавшим поворот налево. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Костанайской области.

В полиции добавили, что в результате жесткого удара пострадали три человека. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.