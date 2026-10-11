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Происшествия

Пять ДТП за одну ночь: скот устроил опасную ловушку для водителей на западе Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 01:45 Фото: Zakon.kz
Пять дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных произошло всего за одну ночь на международной трассе Атырау – Астрахань. Об этом 11 октября 2026 года рассказал командир взвода, отвечающего за данный участок дороги, Акылбек Хошаев, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, оставленный без присмотра скот мгновенно превращается в смертельную ловушку на трассе, создавая внезапные преграды для проезжающих автомобилей.

"Бесконтрольно выходящий на проезжую часть скот становится неожиданной преградой для водителей и провоцирует аварийные ситуации. Подобные инциденты создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также приводят к сильным повреждениям автомобилей", – предупредил Акылбек Хошаев.

В связи с участившимися ночными инцидентами полицейские обратились сразу к двум категориям граждан: владельцам скота и автовладельцам.

Стражи порядка призвали хозяев усилить контроль за выпасом скота у дорог, а водителей – соблюдать скоростной режим и проявлять бдительность в ночное время.

Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.

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Канат Болысбек
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