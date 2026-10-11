Пять ДТП за одну ночь: скот устроил опасную ловушку для водителей на западе Казахстана
По данным полицейских, оставленный без присмотра скот мгновенно превращается в смертельную ловушку на трассе, создавая внезапные преграды для проезжающих автомобилей.
"Бесконтрольно выходящий на проезжую часть скот становится неожиданной преградой для водителей и провоцирует аварийные ситуации. Подобные инциденты создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также приводят к сильным повреждениям автомобилей", – предупредил Акылбек Хошаев.
В связи с участившимися ночными инцидентами полицейские обратились сразу к двум категориям граждан: владельцам скота и автовладельцам.
Стражи порядка призвали хозяев усилить контроль за выпасом скота у дорог, а водителей – соблюдать скоростной режим и проявлять бдительность в ночное время.
Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.